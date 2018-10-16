Факти ICTV поспілкувалися з переможцем категорії Народний вибір ТОП-100 блогерів України 2018 – Віктором Литовченко. Ідея шоу Вата TV, мета блогерства та чого варто остерігатися в YouTube – читайте в ексклюзивному інтерв’ю блогера.

Народний улюбленець ТОП-100 блогерів України 2018 – Віктор Литовченко. YouTube-блогер, ведучий шоу ВАТА TV, де в іронічно-гумористично-сатиричному стилі блогер розповідає про найбільш ключові події руського миру. На YouTube-каналі понад 130 тисяч підписників.

Ідея шоу Вата ТV.

ВАТА TV – це колективна праця. Ідея, скажемо так, з’явилась практично випадково. Її особливо ніхто не планував та не думав.

До цього проекту йшов все своє свідоме життя. Я професійний журналіст, тому робота зі словом та у кадрі не чужа і зрозуміла.

Вів не одну програму на українському телебаченні, спеціалізувався по темі автомобілів та електроніки. Сама суть роботи журналіста-блогера мені абсолютно зрозуміла, тут я людина професійна. Політика для мене не чужа, але ніколи не займався нею на професійному рівні чи більш серйозно, тільки висловлював свої думки у соціальних мережах.

Ми вирішили у себе на студії щось спробувати. Сиділи, сміялись, обговорювали поточні політичні моменти, а потім зрозуміли, що начебто прикольно та смішно виходить. Спробували записати це на камеру – вийшло не дуже. Потім з’явилось бажання зробити все краще і краще.

Окрім журналістики я займався акторською діяльністю. Ми захотіли це все об’єднати: професійні вміння журналіста, бажання розповідати власні політичні переконання, ну і акторські задатки. Намацали якийсь формат і звели в рамки одного проекту. Показали людям, вони оцінили та почали активно підписуватись, підтримувати, пропонувати ідеї.

І от, зрештою, ми вилили все в окремий інформаційний проект. Воно заграло, людям сподобалось. Судячи з результату, це вже не перший блогерський конкурс, в якому я перемагаю, можна сказати, що проект виявився вдалий. Так і вийшло, що блогерська робота може стати основною професійною діяльністю.

Інформація Руського миру

Суть цього проекту в тому, що ми беремо їх офіційну інформацію. З офіційних джерел, популярних сайтів.

Не те, що публікується в українській чи зарубіжній пресі, а виключно їх. Просто подаємо під більш правильним кутом, співставляємо її та показуємо, що от воно насправді як у вас. У нас заборонено брати українські джерела, які можуть щось додати, або не так зрозуміти чи підкрутити . Виключно їх власні повідомлення. Іноді беремо з трешових ресурсів, але оскільки це відповідає тому, що в них у мізках поскладалось, то це іх інформація.

Ми не критикуємо і не лаємо, начебто і не сміємось, а просто продовжуємо думку до якогось логічного кінця. Трішки доводячи до маразму те, що є маразматично у своїй основі.

Коли подаємо офіційну частину, зачитуємо новину, то нічого не додаємо, а тільки коментуємо. Тобто, це їх інформація. Вона виглядає саме так, як ми викладаємо її у своїй програмі.

Ціль блогерства

Блогерство взагалі не повинно ставити цілі. Головне – бути почутим. Як і кожна людина, яка пише слова у публічному просторі, просто хоче бути почутою, намагається бути переконливою та цікавою.

Незважаючи на напрям нашого проекту, я намагаюся бути смішним, веселим та частково розважити глядача. Хочу зробити не просто інформаційну програму, а у жанрі інфортейменту. Не тільки інформація, а й розвага. Подавати весело, розкуто, смішно і так, щоб людина не просто подивилась, а щоб було цікаво. Не просто витратила 20 хвилин свого життя для підняття настрою, а й дізналася важливу інформацію, більш точно і правильно. Оскільки ми подаємо повну картину того, що відбувається. Людина насправді може не дивитись якісь новинні ресурси, не читати в інтернеті, а може подивитися ВАТА ТV і бути в курсі всіх подій, таку інформацію споживати буде цікаво.

Звичайне життя

Я професійний журналіст і проект ВАТА ТV є основним, яким займаюсь.

Це достатньо каторжна робота та займає дуже багато часу. Доводиться влазити в час, який відведений для сім’ї чи якоїсь іншої діяльності, навіть хоббі прийшлось закинути. Це потрібно робити на серйозному рівні, не просто так, що вийшов, посміявся. Йде серйозна підготовча робота, тому основний час займає цей проект.

Обережність в YouTube

Варто остерігатися бути не цікавим і не переконливим. І взагалі не лізти туди, якщо тобі немає чого сказати людям, якщо ти не будеш оригінальним.

Насправді, якщо зачіпати серйозні політичні, навколополітичні питання, то YouTube зараз доволі жорстко починає ставити питання цензури. Він може за багато речей покарати, правила стають жорсткішими. У багатьох блогерів, які цим займаються, навіть позакривали канали та можна потрапити у чорний список, є дуже великий ризик.

YouTube, на жаль, не на стільки демократична платформа, він достатньо жорстко може відреагувати на якісь підстави.

Русский мир щедро витрачає гроші на те, щоб боротися зі своїми ідеологічними супротивниками, використання їх коштів, щоб створити проблеми – ми часто бачимо. Не рідко вони створюють великі проблеми.

Життя тут не таке хмарне, як може казатися на перший погляд. Нам доводиться переживати довольно серйозні атаки з їх боку. Оскільки вони роблять це професійно, то ці атаки часто стають болючими.

Спілкувалася Каріна Зуева