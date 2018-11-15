Активисты проекта Речовий доказ, которые летом 2018 года захватили здание в Киеве по улице Рейтарская, 8Б, пытаются выселить арендаторов, работающих в доме.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала владелица здания Оксана Гуляева.

Она объяснила, что конфликт, в результате которого была вызвана полиция, произошел между участниками проектов арендатора здания – ООО Галереи Дукат. А именно – арендатор хотел выселить субарендатора – владельцев кафе Hidden.

– Артем и Мария (которая была на месте событий) являются учредителями кофейни Hidden, которое с 2017 года входит в проекты Галереи Дукат и является частью пространства Едукаториум. Именно они вызвали полицию в связи с проникновением посторонних лиц в их помещения. Этот факт можно было проверить, связавшись хоть с одним из владельцев кафе, – написала владелица здания.

Оксана Гуляева подчеркнула, что эти новые арендаторы, которые якобы пришли от владельцев, еще до вчера были художниками, которых защищал Назарий Кравченко от выселения.

Кроме того, владелица здания опровергла, что имеет отношение к отключению света в здании.

– Хочу отметить, что владелец здания никому не выключал свет 12.11.2018 (ни в любой другой день). В понедельник на линии Киевэнерго произошла авария, и несколько домов в микрорайоне оказались отключенными от электроэнергии. В этом можно было убедиться, позвонив на горячую линию Киевэнерго, – сказала Гуляева.

По ее словам, только случилась авария, владельцы дома сразу же сделали заявку на устранение проблемы.

– Но в то же время, стоит отметить, что арендатор Галерея Дукат не платит арендные платежи и коммунальные услуги. И если Киевэнерго за долги отключит электроэнергию в здании, это будет вина владельца Галереи Дукат, – отметила Оксана Гуляева.

Она обратила внимание на то, что указанные помещения сданы в аренду ООО Галерея Дукат, и срок действия договоров аренды завершается в конце 2018 года.

– Собственник помещения не может вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора. Полную ответственность за вакханалию, которая происходит в помещениях, предоставленных в аренду, несет Галерея Дукат как арендатор. Думаю, что наша компания после всего, что происходит в последние месяцы, не сможет продлить договоры аренды с Галереей Дукат, – заявила хозяйка дома.

Оксана Гуляева также отметила, что данные помещения в здании были выкуплены на вторичном рынке по рыночным ценам, и у правоохранителей или городских властей нет вопросов к нынешним владельцам. Она призвала СМИ проверять информацию, которую они распространяют в контексте событий, происходящих на Рейтарской, 8Б.

Напомним, в центре Киева по адресу Рейтарская, 8Б владелица кофейни забаррикадировалась, поскольку ее пытаются силой выбросить на улицу.