Активісти проекту Речовий доказ, які влітку 2018-го захопили будівлю в Києві по вулиці Рейтарській, 8Б, намагаються виселити орендарів, що працюють у будинку.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла власниця будинку Оксана Гуляєва.

Вона пояснила, що конфлікт, в результаті якого була викликана поліція, стався між учасниками проектів орендаря будівлі – ТОВ Галерея Дукат. А саме – орендар хотів виселити суборендаря – власників кав’ярні Hidden.

– Артем та Марія (яка була на місці подій) є засновниками кав’ярні Hidden, яка з 2017 року входить в проекти Галереї Дукат та є частиною простору Едукаторіум. Саме вони викликали поліцію у зв’язку з проникненням сторонніх осіб у їх приміщення. Цей факт можна було перевірити, зв’язавшись хоч з одним із власників кав’ярні, – написала власниця будівлі.

Оксана Гуляєва підкреслила, що ці нові орендарі, які нібито прийшли від власників, ще до вчора були митцями, яких захищав Назарій Кравченко від виселення.

Крім того, власниця будівлі заперечила, що має відношення до відключення світла в будівлі.

– Хочу зазначити, власник будівлі нікому не вимикав світло 12.11.2018 (ні у будь який інший день). У понеділок на лінії Київенерго трапилась аварія, і кілька будинків у мікрорайоні виявилися відключеними від електроенергії. У цьому можна було переконатися, зателефонувавши на гарячу лінію Київенерго, – сказала Гуляєва.

За її словами, тільки-но трапилася аварія, власники будинку одразу ж зробили заявку на усунення проблеми.

– Але у той же час, варто зазначити, що орендар Галереї Дукат не сплачує орендні платежі і комунальні послуги. І якщо Київенерго за борги відключить електроенергію у будівлі, це буде провина власника Галереї Дукат, – наголосила Оксана Гуляєва.

Вона звернула увагу на те, що вказані приміщення здані в оренду ТОВ Галерея Дукат, і термін дії договорів оренди завершується в кінці 2018 року.

– Власник приміщення не може втручатися у господарську діяльність орендаря. Повну відповідальність за вакханалію, що відбувається в приміщеннях, наданих в оренду, несе Галерея Дукат як орендар. Думаю, що наша компанія після всього, що відбувається впродовж останніх місяців, не зможе продовжити договори оренди з Галереєю Дукат, – заявила власниця будинку.

Оксана Гуляєва також зазначила, що дані приміщення у будівлі були викуплені на вторинному ринку за ринковими цінами, і в правоохоронців чи міської влади немає питань до нинішніх власників. Вона закликала ЗМІ перевіряти інформацію, яку вони поширюють в контексті подій, що відбуваються на Рейтарський, 8Б.

Нагадаємо, у центрі Києва за адресою Рейтарська, 8Б власниця кав’ярні забарикадувалася, оскільки її намагаються силою викинути на вулицю.