В центре Киева по адресу Рейтарская, 8б владелица кофейни забаррикадировалась, поскольку ее пытаются силой выбросить на улицу.

Хозяйка кофейни Мария Харпатина рассказала, что арендовала помещение у владельца галереи Дукат Леонида Комского. Позже стало известно, что Комский незаконно по завышенным ценам передавал помещения собственников здания в субаренду.

Женщина договорилась узаконить отношения с владельцами, однако Комский вместе с радикалами, помогающими ему контролировать здание, приказал хозяйке кофейни “собрать вещи и убираться”.

– Я познакомилась с Леонидом Комским, зашли сюда на правах субаренды, примерно год назад. Андрей Клобуцкий как ФЛП заключил с предприятием Комского договор аренды на 37 квадратных метров, мы работали как кофейня все это время. Я платила ему процент от выручки с кофейни. Это были разные суммы, так как касса каждый месяц была разной, менялся поток людей. Ситуация повернулась таким образом, что документально выяснилось, что нас обманывали. Мы не имеем права здесь находиться по документам, которые Леонид заключал с владельцами этого дома, – объяснила владелица кофейни.

Она решила предложить всем, у кого в здании есть мастерские, заключить договор напрямую с владельцами, чтобы все это было законно и правильно.

– На что мне было сказано, что у меня есть сутки, чтобы отсюда убраться. Леонид Комский и его “комендант” Назарий Кравченко меня посадили за стол и сказали: сейчас пять часов вечера, завтра в пять чтобы тебя здесь не было. У тебя есть сутки, чтобы убраться. Иначе мы тебе объявляем войну. Хотя договор об аренде они со мной не разрывали, Кравченко мне заявил, что ему абсолютно все равно, законно это или нет. И если я не соберу вещи, они будут выкинуты из окна. Назарий сказал, что будет мне мстить и фактически угрожал физической расправой, – рассказала женщина.

По словам Марии Харпатиной, после того, как минувшим летом Назарий Кравченко и другие активисты-радикалы захватили здание, Леонид Комский начал забирать все арендные платежи, поэтому на сегодняшний день на здании “висят” очень большие долги за коммунальные услуги.

Его в любой момент могут отключить от электроэнергии и теплоснабжения.

– Мы встречались с непосредственными владельцами этого дома. Они хотят здесь видеть то, что есть на сегодняшний день – культурный центр, арт-пространство, место для лекций для детей, где люди будут заниматься. Они готовы сесть за стол переговоров, подписывать документы, заключать договора. То есть люди открыты для диалога. Это неоднократно предлагалось сделать и Оксане, и Назарию, и Леониду. Они отказались это делать, – пояснила Мария.

Напомним, здание на улице Рейтарская, 8б не один год служит арт-кластером для разнообразных культурных инициатив и выставок. Здесь находится галерея Дукат, художественный центр Локация и арт-пространство в бывшей галерее Educatorium. Летом 2018 года под предлогом того, что собственник якобы собирался поднять ставку аренды, владелец Дуката Леонид Комский с активистами из движения ультрас под предводительством Назария Кравченко взяли здание под свой контроль, объявив, что начинают проект Речовий доказ, так как собственники дома завладели им незаконно.