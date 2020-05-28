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Факты / Украина / Общество

Вспышка коронавируса среди врачей в Харькове — на месте работает комиссия Минздрава

В Харькове, где в областной инфекционной больнице Сovid-19 подхватили 27 медработников, уже два дня работает комиссия Министерства здравоохранения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что о результатах этой проверки сообщит дополнительно, когда вернутся эксперты МОЗ.

— Министр здравоохранения общался с председателем ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, он сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте, — подчеркнул он.

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Напомним, 24 мая стало известно о заражении коронавирусом в Харькове более 20 медиков инфекционной больницы.

Среди них и главный врач Павел Наратов, который руководит медучреждением с 2016 года, а также начальник медицинской части, анестезиологи и 15 медсестер.

А 28 мая коронавирус обнаружили у 16 медработников Житомирской областной больницы. Пришлось закрыть хирургическое отделение и операционную, однако отправлять медучреждение на карантин не будут.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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