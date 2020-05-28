PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові – на місці працює комісія МОЗ

У Харкові, де в обласній інфекційній лікарні Сovid-19 підхопили 27 медпрацівників, вже два дні працює комісія Міністерства охорони здоров’я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що про результати цієї перевірки повідомить додатково, коли повернуться експерти МОЗ.

– Міністр охорони здоров’я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, він сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці, – наголосив він.

Читайте: У Рівненській міській лікарні 33 медики заразилися Covid-19

Нагадаємо, 24 травня стало відомо про зараження коронавірусом у Харкові понад 20 медиків інфекційної лікарні.

Серед них і головний лікар Павло Наратов, який керує медзакладом з 2016 року,  а також начальник медичної частини,  анестезіологи та 15 медсестер.

А 28 травня коронавірус виявили у 16 медпрацівників Житомирської обласної лікарні. Довелося закрити хірургічне відділення та операційну, проте відправляти медустанову на карантин не будуть.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка