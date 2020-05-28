Спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові – на місці працює комісія МОЗ

У Харкові, де в обласній інфекційній лікарні Сovid-19 підхопили 27 медпрацівників, вже два дні працює комісія Міністерства охорони здоров’я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що про результати цієї перевірки повідомить додатково, коли повернуться експерти МОЗ.

– Міністр охорони здоров’я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, він сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці, – наголосив він.

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Нагадаємо, 24 травня стало відомо про зараження коронавірусом у Харкові понад 20 медиків інфекційної лікарні.

Серед них і головний лікар Павло Наратов, який керує медзакладом з 2016 року, а також начальник медичної частини, анестезіологи та 15 медсестер.

А 28 травня коронавірус виявили у 16 медпрацівників Житомирської обласної лікарні. Довелося закрити хірургічне відділення та операційну, проте відправляти медустанову на карантин не будуть.