Следствие ожидает результатов восьми экспертиз в деле о взрыве дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Они будут примерно через неделю, только после этого можно формировать подозрение, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, без доказательств нельзя обвинять людей.

Он также уточнил, что основная версия взрыва – это газ, поскольку экспресс-тест не подтвердил срабатывание взрывного устройства, и рассказал подробности следственных действий.

— Провели выемку документов в центральном и районном офисах Киевгаза, в ЖЭКе, изъяли все документы, которые касались выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт по газовому оборудованию, — отметил Клименко.

Главный полицейский страны рассказал, что результаты экспертиз должны подтвердить – действительно ли это был газ, где был эпицентр взрыва и что могло его спровоцировать.

Взрыв дома на Позняках

В Киеве утром 21 июня в 10.00 произошел взрыв дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

В результате трагедии погибли пять человек. Спасатели эвакуировали 115 жителей из 40 квартир.

Предположительно, взрыв произошел в квартире 77-летней женщины с восьмого этажа. Она погибла.

Через две недели владельцам разрушенных квартир выдали 12 сертификатов на жилье.

Киевсовет выделил 20 млн грн на компенсации пострадавшим.