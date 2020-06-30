30 июня двум семьям, которые пострадали от взрыва дома на Позняках, показали их новые квартиры бизнес-класса в ЖК Кришталеві джерела на улице Метрологической возле станции метро Теремки.

Квартиры в жилом комплексе получили уже 12 пострадавших семей. Жилье безвозмездно предоставила компания застройщика.

Ремонт будет делаться за счет государства, поскольку квартира сдается с “голыми” стенами.

В ЖК говорят, что жильцы могут начинать делать ремонт уже завтра.

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Сейчас застройщик собирает документы у людей, чтобы в ближайшее время выдать им право собственности и выписку согласно действующего законодательства Украины.

Дома, в которых людям выдали квартиры, уже сданы в эксплуатацию. Все они разбросаны по ЖК, потому что подбирались по необходимому метража.

Взрыв дома на Позняках

21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Пять человек погибли.

Пока существует две версии произошедшего. Первая — взрыв газовоздушной смеси, вторая — взрыв от неизвестного взрывного устройства.

На место выезжали министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.