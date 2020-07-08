Липень, 08, 2020 в 18:00

Слідство чекає на результати восьми експертиз у справі про вибух будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві. Вони будуть приблизно за тиждень, тільки після цього можна формувати підозру, заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, без доказів не можна звинувачувати людей.

Він також уточнив, що основна версія вибуху – це газ, оскільки експрес-тест не підтвердив спрацювання вибухового пристрою, і розповів подробиці слідчих дій.

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– Провели виїмку документів у центральному і районному офісах Київгазу, в ЖЕКу, вилучили всі документи, які стосувалися видачі дозволів на заміну лічильників і загалом на ремонт газового обладнання, – зазначив Клименко.

Головний поліцейський країни розповів, що результати експертиз повинні підтвердити – чи це дійсно був газ, де був епіцентр вибуху і що могло його спровокувати.

Вибух будинку на Позняках

У Києві вранці 21 червня о 10.00 стався вибух будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Внаслідок трагедії загинули п’ятеро людей. Рятувальники евакуювали 115 жителів з 40 квартир.

Імовірно, вибух стався у квартирі 77-річної жінки з восьмого поверху. Вона загинула.

Через два тижні власникам зруйнованих квартир видали 12 сертифікатів на житло.

Київрада виділила 20 млн грн на компенсації постраждалим.