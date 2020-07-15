Минздрав и МОН вместе разрабатывают правила, по которым дети будут учиться с 1 сентября, они будут готовы на следующей неделе, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что правила еще готовятся, но сейчас точно известно — измерение температуры для работников школ и самих учащихся будет обязательным.

По его словам, если она будет 37,2 и выше — никого не впустят в учебное заведение.

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Родители, которые будут приводить детей в школу, должны быть в масках.

На территории школы везде будут антисептики.

— Это общие правила, а остальные будут готовы на следующей неделе. Мы будем подавать их на утверждение, чтобы заранее все знали, как будут учиться их дети, — подытожил министр.

Как учиться школьники с 1 сентября

В Минздраве заявили ранее, что рассматривают возможность обучения с 1 сентября в несколько смен.

Также, в каждой школе должна быть медсестра, но обеспечением ее рабочим местом должно заниматься руководство учреждения.