МОЗ та МОН разом розробляють правила, за якими діти навчатимуться з 1 вересня, вони будуть готові наступного тижня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він наголосив, що правила ще готуються, але нині точно відомо –вимірювання температури для працівників шкіл та самих учнів буде обов’язковим.

За його словами, якщо вона буде 37,2 і вище – нікого не впустять до навчального закладу.

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Батьки, які приводитимуть дітей до школи, мають бути в масках.

На території школи скрізь будуть антисептики.

– Це загальні правила, а решта будуть готові вже наступного тижня. Ми будемо подавати їх на затвердження, щоб заздалегідь усі знали, як навчатимуться їхні діти, – підсумував міністр.

Як навчатимуться школярі з 1 вересня

У МОЗ заявили раніше, що розглядають можливість навчання з 1 вересня у кілька змін.

Також, у кожній школі має бути медсестра, але забезпеченням її робочим місцем повинно займатися керівництво установи.