Дистанционное обучение школьников имеет негативные социальные последствия.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, многие родители не поддерживают формат дистанционного обучения. Кроме того, это сложно реализовать технически.
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— Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать, им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас останется только дистанционное обучение, будет социальное сиротство, — отметил Шкарлет.
Он отметил, что ему сложно понять, как первоклассники могут пойти в первый класс дистанционно.
Министерство обсуждает запасные варианты: смешанная форма посещения школы (частично офлайн, частично онлайн) или введение нескольких смен обучения.
Дистанционная учеба в Украине
Украина должна иметь возможность начать дистанционное обучение с 1 сентября.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.