Работа детских лагерей с 1 августа возможна только после разделения Украины на четыре зоны. Комиссия ТЭБ и ЧС утвердит их на заседании 31 июля, сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Минздрав инициирует проведение комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы утвердить эти зоны по показателям в регионах. Но разрешение на работу детских лагерей возможно только в регионах зеленой и желтой зон, — подчеркнул он.

По его словам, только после этого представители Госпродпотребслужбы, ГСЧС и местной власти проводят проверку определенных учреждений и дают разрешение на открытие и работу детских лагерей.

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— То есть это вопрос компетенции органов местной власти. На них также возложены функции контроля за исполнением противоэпидемических требований, — подытожил Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 июля в Украине 1 197 новых случаев Covid-19. Это новый антирекорд. Общее количество инфицированных достигло 68 794.

Жертвами коронавируса стали 1 673 украинца, из них 23 — за прошедшие сутки.

С начала эпидемии выздоровели 38 154 человек, а за день 760.