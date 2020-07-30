PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Відкриття дитячих таборів: Степанов сказав, коли затвердять чотири зони

Робота дитячих таборів з 1 серпня можлива лише після поділу України на чотири зони. Комісія ТЕБ та НС затвердить їх на засіданні 31 липня, сказав  на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– МОЗ ініціює проведення комісії ТЕБ та НС, щоб затвердити ці зони за показниками у регіонах. Але дозвіл на роботу дитячих таборів можливий лише у регіонах зеленої та жовтої зон, – наголосив він.

За його словами, тільки після цього представники Держпродспоживслужби, ДСНС та місцевої влади проводять перевірку визначених закладів та дають дозвіл на відкриття та роботу дитячих таборів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

– Тобто це питання компетенції органів місцевої влади. На них також покладено функції контролю за виконанням протиепідемічних вимог, – підсумував Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 липня в Україні 1 197 нових випадків Covid-19. Це новий антирекорд. Загальна кількість інфікованих сягнула 68 794.

Жертвами коронавірусу стали 1 673 українця, з них 23 – за минулу добу.

З початку епідемії одужали 38 154 осіб, а за день 760.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка