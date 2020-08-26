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Факты / Украина / Общество

В центре Киева пропал свет на двух улицах

В нескольких домах на улицах Паньковской и Саксаганского, находящихся в центре Киева, вечером 27 августа погас свет.

В компании ДТЭК Киевские электросети объяснили, что это произошло из-за аварийного отключения оборудования.

Дома, в которых нет света:

  • на улице Паньковской — №17 и 19;
  • на Саксаганского — №66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 и 15/77а.

До восстановления питания обещают подключить для этих домов дизельгенераторы.

В июле в Киеве исчезало электроснабжение сразу в центре и нескольких районах столицы: Печерском, Голосеевском, Соломенском районах, а также в Боярке.

Тогда света не было из-за повреждения теплоэлектроцентрали №5.

Не работали станции метро Дружбы народов и Печерская, остановились троллейбусы и прекратил работу ТРЦ Ocean Plaza.

Фото: ДТЕК

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