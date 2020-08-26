У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

У декількох будинках на вулицях Паньківській та Саксаганського, що знаходяться у центрі Києва, ввечері 27 серпня зникло світло.

У компанії ДТЕК Київські електромережі пояснили, що це сталося через аварiйне відключення обладнання.

Будинки, у яких немає світла:

на вулиці Паньківській – №17 та 19;

на Саксаганського – №66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 та 15/77а.

До відновлення живлення обіцяють під’єднати для цих будинків дизельгенератори.

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У липні Києві зникало електропостачання одразу у центрі та кількох районах столиці: Печерському, Голосіївському, Солом’янському районах, а також у Боярці.

Тоді світла не було через пошкодження теплоелектроцентралі №5.

Не працювали станції метро Дружби народів та Печерська, зупинилися тролейбуси та припинив роботу ТРЦ Ocean Plaza.

Фото: ДТЕК