Спасение танкера Delfi в Одессе — на стадии завершения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что 6 сентября начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке судна.
По его словам, сейчас все испытания завершены.
Криклий также назвал все этапы завершающей операции:
- откачка воды из танков;
- испытания водотечности;
- перемещение на глубину;
- заведения тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном Атлас-4;
- проверка возможности перехода из акватории и сам переход.
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Танкер Delfi
Судно затонуло в районе Одессы еще в ноябре 2019 года. Судовладелец обещал убрать танкер Delfi до 31 марта, но помешал карантин.
Операция з поднятия затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.
За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты. В последний раз – 4 сентября. Утечка произошла из-за поднятия судна.
Фото: Владислав Криклій