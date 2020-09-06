Спасение танкера Delfi в Одессе — на стадии завершения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что 6 сентября начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке судна.

По его словам, сейчас все испытания завершены.

Криклий также назвал все этапы завершающей операции:

откачка воды из танков;

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведения тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном Атлас-4;

проверка возможности перехода из акватории и сам переход.

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Танкер Delfi

Судно затонуло в районе Одессы еще в ноябре 2019 года. Судовладелец обещал убрать танкер Delfi до 31 марта, но помешал карантин.

Операция з поднятия затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.

За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты. В последний раз – 4 сентября. Утечка произошла из-за поднятия судна.

Фото: Владислав Криклій