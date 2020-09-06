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Факти / Україна / Суспільство

Порятунок танкера Delfi в Одесі: розпочався фінальний етап

Порятунок танкера Delfi в Одесі – на стадії завершення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що 6 вересня розпочинається фінальний етап операції з підняття та відбуксирування судна.

За його словами, нині всі випробування завершені.

Криклій також назвав усі етапи завершальної операції:

  • відкачування води з танків;
  • випробування водотічності;
  • переміщення на глибину;
  • заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном Атлас-4;
  • переконання у можливості переходу з акваторії та сам перехід.

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Танкер Delfi

Фото: Владислав Криклій

Танкер Delfi

Судно затонуло в районі Одеси ще в листопаді 2019 року. Судновласник обіцяв прибрати танкер Delfi до 31 березня, але завадив карантин.

Операція з підняття затонулого в Одесі танкера почалася лише у липні.

За цей час з судна кілька разів виливалися нафтопродукти. Востаннє – 4 вересня. Витік стався через підняття судна.

Фото: Владислав Криклій

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