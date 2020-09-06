Порятунок танкера Delfi в Одесі – на стадії завершення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що 6 вересня розпочинається фінальний етап операції з підняття та відбуксирування судна.
За його словами, нині всі випробування завершені.
Криклій також назвав усі етапи завершальної операції:
- відкачування води з танків;
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном Атлас-4;
- переконання у можливості переходу з акваторії та сам перехід.
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Танкер Delfi
Судно затонуло в районі Одеси ще в листопаді 2019 року. Судновласник обіцяв прибрати танкер Delfi до 31 березня, але завадив карантин.
Операція з підняття затонулого в Одесі танкера почалася лише у липні.
За цей час з судна кілька разів виливалися нафтопродукти. Востаннє – 4 вересня. Витік стався через підняття судна.
Фото: Владислав Криклій