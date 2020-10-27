У справі про зґвалтування у Кагарлику ДБР оголосило підозру колишньому начальнику місцевого відділу поліції, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Він не вжив жодних заходів, коли дізнався про незаконні затримання громадян його підлеглими – це ч. 2 ст. 146-1 ККУ.

Слідчі встановили, що у січні 2020 року черговий Кагарлицького відділу поліції вночі отримав інформацію про те, що на третьому поверсі знаходяться двоє громадян, яких кайданками пристебнули до батареї працівники карного розшуку.

Водночас документи про затримання не складались. Про це черговий повідомив начальнику відділення поліції, але той не вжив жодних заходів і не повідомив компетентні органи про злочин.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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ДБР також надало оцінку працівникам поліції, які фактично викрали цих громадян. Їм оголошено нову підозру за ч. 1 ст. 146-1 ККУ – Насильницьке зникнення.

Вони й надалі перебуватимуть під вартою та домашнім арештом. Запобіжні заходи їм обрано раніше.

Після зґвалтування Нелі Погребіцької до ДБР почали звертатися люди, яких також піддавали тортурам у відділі поліції Кагарлика, тому розслідування справи затягнулося.

Державне бюро розслідувань прогнозує його завершення вже у жовтні.