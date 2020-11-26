Разлив нефти в Черном море: АМПУ скрыла это от Госэкоинспекции

В Черном море в результате ЧС произошел разлив нефтепродуктов с судна Аметист. В Госэкоинспекции говорят, что узнали об этом из СМИ, хотя должна была сообщить Администрация морских портов Украины.

Поэтому глава Госэкоиспекции Андрей Мальованый обратился в АМПУ с соответствующим запросом, в частности в ее Черноморский филиал. Однако там отрицают факт загрязнения.

— Поэтому было принято решение — в рамках взаимодействия с пограничниками подойти к причалу с моря. В результате наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов, — написал он в соцсети.

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Мальованый убежден, что в АМПУ знали об этом случае и просто скрыли результаты катастрофы.

По его словам, они уже взяли пробы воды для расчета нанесенного ущерба.

Госэкоинспекция также обратилась в Одесскую областную прокуратуру и полиции по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов Черноморским филиалом АМПУ.

В Одессе подняли затонувший танкер Delfi

10 сентября с пляжа в Одессе убрали танкер Delfi, который еще осенью 2019 года сел на мель в Черном море.

Попытки спасения танкера Delfi длилась почти год.

За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты.