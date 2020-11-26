Разлив нефти в Черном море: АМПУ скрыла это от Госэкоинспекции

В Черном море в результате ЧС произошел разлив нефтепродуктов с судна Аметист. В Госэкоинспекции говорят, что узнали об этом из СМИ, хотя должна была сообщить Администрация морских портов Украины.
Поэтому глава Госэкоиспекции Андрей Мальованый обратился в АМПУ с соответствующим запросом, в частности в ее Черноморский филиал. Однако там отрицают факт загрязнения.
— Поэтому было принято решение — в рамках взаимодействия с пограничниками подойти к причалу с моря. В результате наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов, — написал он в соцсети.
Читайте: Авария танкера Delfi: пляж Дельфин в Одессе закрыли для отдыхающих
Мальованый убежден, что в АМПУ знали об этом случае и просто скрыли результаты катастрофы.
По его словам, они уже взяли пробы воды для расчета нанесенного ущерба.
Госэкоинспекция также обратилась в Одесскую областную прокуратуру и полиции по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов Черноморским филиалом АМПУ.
В Одессе подняли затонувший танкер Delfi
10 сентября с пляжа в Одессе убрали танкер Delfi, который еще осенью 2019 года сел на мель в Черном море.
Попытки спасения танкера Delfi длилась почти год.
За это время с судна несколько раз выливались нефтепродукты.