Розлив нафти у Чорному морі: АМПУ приховала це від Держекоінспекції

У Чорному морі внаслідок НС стався розлив нафтопродуктів з судна Аметист. У Держекоінспекції кажуть, що дізналися про це зі ЗМІ, хоча мала повідомити Адміністрація морських портів України.

Тому голова Держекоінспекції Андрій Мальований звернувся до АМПУ з відповідним запитом, зокрема до її Чорноморської філії. Проте там заперечують факт забруднення.

– Тому було ухвалено рішення – в рамках взаємодії з прикордонниками підійти до причалу з моря. Внаслідок чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів, – написав він у соцмережі.

Читайте: Аварія танкера Delfi: пляж Дельфін в Одесі закрили для відпочивальників

Мальований переконаний, що в АМПУ знали про цей випадок і просто приховали результати катастрофи.

За його словами, вони вже взяли проби води для розрахунку завданих збитків.

Держекоінспекція також звернулася до Одеської обласної прокуратури та поліції за фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів Чорноморською філією АМПУ.

В Одесі підняли затонулий танкер Delfi

10 вересня з пляжу в Одесі прибрали танкер Delfi, який ще восени 2019 року сів на мілину в Чорному морі.

Спроби порятунку танкера Delfi тривала майже рік.

За цей час з судна кілька разів виливалися нафтопродукти.