В случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, будет стоять вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю своего двухлетнего пребывания на посту главы государства.

— Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации или нет, и он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса, — сказал Владимир Зеленский.

Президент также продемонстрировал свою переписку с подозреваемой по делу Шеремета военной медсестрой Яной Дугарь.

— Я знаю детально, что происходит, и мне не все равно, если эти люди были осуждены незаконно. И то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще нет о том, что они невиновны или виновны, — добавил Зеленский.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в центре Киева был подорван автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

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