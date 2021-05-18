Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения для Кузьменко и Дугарь

Суд оставил без изменений меры пресечения для двух фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, Юлия Кузьменко продолжит оставаться под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь все еще будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств до 18 июля. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 25 мая.

Юлию Кузьменко и Яну Дугарь задержали в декабре 2019 года. Но в мае 2020 года из-под стражи освободили Дугарь. А 11 августа того же года под круглосуточный домашний арест отпустили и Кузьменко.

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Антоненко изменили меру пресечения

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают трех человек: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

30 апреля этого года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко, который находился в СИЗО с 14 декабря 2019 года.

Также судья обязал Антоненко носить электронное средство контроля, то есть браслет.