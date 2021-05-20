Якщо буде доведено відсутність провини підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, стоятиме питання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді очільника держави.

– Якщо засудили незаконно, то, ви знаєте, я серйозно говоритиму з міністром, чи може він залишитися у такій ситуації, чи ні, і він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також продемонстрував своє листування з підозрюваною у справі Шеремета військовою медсестрою Яною Дугарь.

– Я знаю детально, що відбувається, і мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей. І те, що вони перебували за ґратами, мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні або винні, – додав Зеленський.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у центрі Києва було підірвано автомобіль, у якому перебував журналіст Павло Шеремет. Він загинув на місці незабаром після вибуху.

Підозру у вбивстві Шеремета висунуто трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.

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