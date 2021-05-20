Народный депутат от партии ЕС Виктория Сюмар рассказала, что в Украине вакциной против коронавируса Pfizer иммунизируют чиновников.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады Украины 20 мая 2021 года, однако не предоставила никаких свидетельств или доказательств.

— Мы сегодня получили многочисленные свидетельства, что Pfizer в Украине делают прививки представителям власти, что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и в ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД, — отметила Виктория Сюмар.

По ее словам, на территорию ведомств приезжает автомобиль, где происходит вакцинация.

— Украинские чиновники делают вторую прививку Pfizer для того, чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в ЕС, — добавила она.

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Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

Однако иммунизация происходит медленно, главная причина — недостаток вещества.

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