Щоб змогли подорожувати до ЄС: Сюмар розповіла про вакцинацію Pfizer серед влади

Народний депутат від партії ЄС Вікторія Сюмар розповіла, що в Україні вакциною проти коронавірусу Pfizer імунізують чиновників.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради України 20 травня 2021 року, однак не надала жодних свідчень чи доказів.

– Ми сьогодні отримали численні свідчення, що Pfizer в Україні роблять щеплення представникам влади, що масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах та у відомствах, в апараті РНБО, у МЗС, – зазначила Вікторія Сюмар.

За її словами, на територію відомств приїжджає автомобіль, де відбувається вакцинація.