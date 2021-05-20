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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Щоб змогли подорожувати до ЄС: Сюмар розповіла про вакцинацію Pfizer серед влади

вакцинація

Народний депутат від партії ЄС Вікторія Сюмар розповіла, що в Україні вакциною проти коронавірусу Pfizer імунізують чиновників.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради України 20 травня 2021 року, однак не надала жодних свідчень чи доказів.

– Ми сьогодні отримали численні свідчення, що Pfizer в Україні роблять щеплення представникам влади, що масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах та у відомствах, в апараті РНБО, у МЗС, – зазначила Вікторія Сюмар.

За її словами, на територію відомств приїжджає автомобіль, де відбувається вакцинація.

– Українські чиновники роблять друге щеплення Pfizer для того, щоб отримати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до ЄС, – додала вона.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Getty Images

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