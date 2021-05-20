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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Центрэнерго начало продавать электроэнергию конечным потребителям

електроенергія

После пересмотра стратегии торгов ПАО Центрэнерго, многие конечные потребители начали приобретать произведенную электроэнергию предприятия для покрытия собственных нужд, минуя посредников.

При этом спрос на генерацию госкомпании превышает предложение в 2 раза.

Об этом сообщил член Дирекции Центрэнерго Владимир Галущак в колонке на ЛБ.

Центрэнерго полностью обновило стратегию торгов в начале весны, чтобы обеспечить рост доходов и эффективнее работать на рынке.

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Одним из ключевых изменений стала продажа небольшими лотами, благодаря чему покупатели получили возможность приобрести даже 1 МВт, предложив за него максимальную цену на аукционе.

Снизился и гарантийный взнос, чтобы привлечь к торгам еще больше участников.

— Пересмотр стратегии Центрэнерго вызвал высокий интерес у потенциальных покупателей электроэнергии. Спрос превышает наше предложение почти в 2 раза. В аукционах зачастую участвуют больше 10 компаний, и сразу несколько из них в итоге приобретают небольшие лоты электроэнергии, — пишет Галущак.

Практически весь ресурс компания теперь реализует на Украинской энергетической бирже, проводя регулярные торги.

В аукционах нет ограничения для участия, любой электропоставщик может купить ресурс для собственных нужд или перепродажи конечным потребителям.

— Но мы видим, что многие из них — это производственные предприятия, которые покупают электричество для покрытия собственных расходов, а не перепродажи. Раньше у них не было возможности купить электроэнергию напрямую у производителей, большие объемы были им не нужны и не интересны, — поделился директор Центрэнерго.

Он добавляет, что теперь, когда они выставляют на продажу маленькие лоты — такие компании охотно отказываются от работы с посредниками и сами обеспечивают себя ресурсом.

Он отметил, что большая часть вырабатываемых обьемов уже продана, однако в ближайшие несколько недель компания намерена провести еще ряд аукционов на УЭБ.

— Поскольку выбранный путь биржевой торговли себя оправдал, мы решили углубить наше сотрудничество с Украинской энергетической биржей. В начале мая мы подписали меморандум, цель которого — сделать нашу работу еще прозрачней и еще лучше понимать и удовлетворять потребности участников рынка, — говорит Владимир Галущак.

В меморандуме также представлен график ближайших аукционов Центрэнерго, на которых будет представлен ресурс июня-сентября, добавил Галущак.

Как работает ПАО Центрэнерго

И.о. генерального директора ПАО Центрэнерго Юрий Власенко рассказал, как сегодня работает компания, поделился ключевыми достижениями и планами на должности.

А также подчеркнул перспективность тепловой генерации в украинском энергетическом секторе.

Фото: Depositphotos

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