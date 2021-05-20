Центренерго почало продавати електроенергію кінцевим споживачам

Після перегляду стратегії торгів ПАТ Центренерго, багато кінцевих споживачів почали купувати вироблену електроенергію підприємства для покриття власних потреб, минаючи посередників.

Водночас попит на генерацію держкомпанії перевищує пропозицію в 2 рази.

Про це повідомив член дирекції Центренерго Володимир Галущак у колонці на ЛБ.

Центренерго повністю оновило стратегію торгів на початку весни, щоб забезпечити зростання доходів і ефективніше працювати на ринку.

Однією з ключових змін став продаж невеликими лотами, завдяки чому покупці отримали можливість придбати навіть 1 МВт, запропонувавши за нього максимальну ціну на аукціоні.

Знизився і гарантійний внесок, щоб залучити до торгів ще більше учасників.

– Перегляд стратегії Центренерго викликав високий інтерес у потенційних покупців електроенергії. Попит перевищує нашу пропозицію майже в 2 рази. В аукціонах найчастіше беруть участь більше 10 компаній, і відразу кілька з них у результаті здобувають невеликі лоти електроенергії, — пише Галущак.

Практично весь ресурс компанія тепер реалізує на Українській енергетичній біржі, проводячи регулярні торги.

В аукціонах немає обмеження для участі, будь-який електропостачальник може купити ресурс для власних потреб або перепродажу кінцевим споживачам.

– Але ми бачимо, що багато з них – це виробничі підприємства, які купують електрику для покриття власних витрат, а не перепродажу. Раніше у них не було можливості купити електроенергію безпосередньо у виробників, великі обсяги були їм не потрібні й не цікаві, — поділився директор Центренерго.

Він додає, що тепер, коли вони виставляють на продаж маленькі лоти – такі компанії охоче відмовляються від роботи з посередниками і самі забезпечують себе ресурсом.

Він зазначив, що велика частка вироблюваних обсягів вже продана, проте в найближчі кілька тижнів компанія має намір провести ще ряд аукціонів на УЕБ.

– Оскільки обраний шлях біржової торгівлі себе виправдав, ми вирішили поглибити нашу співпрацю з українською енергетичною біржею. На початку травня ми підписали меморандум, мета якого – зробити нашу роботу ще прозорішою і ще краще розуміти й задовольняти потреби учасників ринку, – говорить Володимир Галущак.

У меморандумі також представлений графік найближчих аукціонів Центренерго, на яких буде представлений ресурс червня-вересня, додав Галущак.

Як працює ПАТ Центренерго

В.о. генерального директора ПАТ Центренерго Юрій Власенко розповів, як сьогодні працює компанія, поділився ключовими досягненнями та планами на посаді.

А також підкреслив перспективність теплової генерації в українському енергетичному секторі.