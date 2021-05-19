Поставки угля отлажены, а доходы выросли — Власенко о работе ПАО Центрэнерго

И.о. генерального директора ПАО Центрэнерго Юрий Власенко рассказал, как сегодня работает компания, поделился ключевыми достижениями и планами на должности, а также подчеркнул перспективность тепловой генерации в украинском энергетическом секторе.

На момент начала работы Юрия Власенко и новой дирекции предприятия, компания находилась в тяжелом положении. Зимой Центрэнерго работало на полную мощность, чтобы не допустить веерных отключений в пиковые периоды нагрузки.

Был использован почти весь уголь, а из-за расходов на работу газовых блоков накопилась значительная задолженность перед НАК Нафтогаз. Сегодня, менее чем за три месяца с тех пор, можно констатировать — компания успешно вышла из кризиса.

— Фонд госимущества поставил передо мной и моей командой пять основных KPI. Максимизировать доходы от продажи электроэнергии, оптимизировать расходы, построить вертикально интегрированную компанию, наладить эффективную цепочку поставок угля с государственных шахт и подготовить компанию к приватизации в кратчайшие сроки. Задачи мы успешно выполняем — поставки угля отлажены, доходы выросли, расходы также оптимизируем. Сейчас занимаемся построением вертикально интегрированной компании, — отметил Юрий Власенко.

Одним из ключевых направлений работы стало обновление стратегии реализации электроэнергии. Это обеспечило высокую конкуренцию на аукционах, а также значительный рост доходов компании.

— Мы обновили стратегию торгов, и теперь успешно работаем на украинской энергетической бирже. Отказались от практики продажи больших объемов электроэнергии за раз в одни руки. Теперь на аукционах десятки компаний — часто это конечные потребители, небольшие производства. Благодаря их конкуренции цены на торгах растут, а мы получаем больше выручки, — поделился руководитель Центрэнерго.

Повышение доходов от реализации электроэнергии также позволяет своевременно оплачивать поставленный уголь. Сегодня компания закупает уголь напрямую у государственных шахт и полностью обеспечена топливом.

Юрий Власенко также подчеркнул, что балансирующие мощности тепловых электростанций Центрэнерго необходимы для украинской энергосистемы.

— Балансирующие мощности востребованы, и с развитием возобновляемой энергетики этот спрос будет только повышаться. Чем больше в Украине строится “зеленых” электростанций, тем больше будут нужны ТЭС, чтобы сбалансировать перепады потребления и производства. В будущем это будут “золотые киловатты”, — считает глава Центрэнерго.

Он отметил, что благодаря успешному выходу из кризиса и выполнению поставленных задач, уже за девять месяцев Центрэнерго полностью компенсирует ущерб от использования газа зимой этого года. По итогам года компания должна получить прибыль.