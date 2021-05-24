Министр образования и науки Сергей Шкарлет совместно министром внутренних дел Арсеном Аваковым разрабатывают проект меморандума для усиления безопасности в школах.

Согласно этому документу ювенальная полиция будет иметь одну из ключевых позиций.

По словам министра образования, для их ведомства полиция является партнером, защитником прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и предупреждения неадекватных ситуаций.

– Мы с Арсеном Аваковым работаем над усилением профилактики после нехороших историй со смертельной игрой Синий кит, таблетками, квестами и самоубийствами. На последнем селекторе у президента мы как раз определили, что нам надо еще немного времени, чтобы усилить эту составляющую, – объясняет Сергей Шкарлет.

Пока же МОН будет обращаться к директорам областных, районных и городских управлений образования с просьбой максимально широко освещать информацию о коммуникации в социальных сетях.

Также в ближайшей перспективе – создание телеграмм-канала с этой целью и прочих мероприятий.

Угроза расстрела в школе Киева

На прошлой неделе подросток намекнул на расстрел в школе №250 на Троещине в Киеве. Об этом он написал в групповом чате в Telegram под названием Колумбайн – возрождение (Колумбайн – американская школа, где произошел массовый расстрел в апреле 1999 года, – Ред.).

Сообщение появилось после того, как 11 мая в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев убил девятерых и ранил 23 человека. О своих намерениях злоумышленник сообщал на своем канале в Telegram.

Подробнее об угрозе расстрела в школе Киева читайте в материале Фактов ICTV.