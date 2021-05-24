Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет спільно міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим розробляють проект меморандуму для посилення безпеки в школах.

Згідно з цим документом ювенальна поліція матиме одну з ключових позицій.

За словами міністра освіти, для їхнього відомства поліція є партнером, захисником прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і попередження неадекватних ситуацій.

– Ми з Арсеном Аваковим працюємо над посиленням профілактики після нехороших історій із смертельною грою Синій кит, таблетками, квестами й самогубствами. На останньому селекторі в президента ми саме визначили, що нам треба ще трохи часу, щоб посилити цю складову, – пояснює Сергій Шкарлет.

Поки ж МОН звертатиметься до директорів обласних, районних та міських управлінь освіти з проханням максимально широко висвітлювати інформацію щодо комунікації в соціальних мережах.

Також у найближчій перспективі – створення телеграм-каналу з цією метою та інших заходів.

Загроза розстрілу в школі Києва

Минулого тижня підліток натякнув на розстріл у школі №250 на Троєщині в Києві. Про це він написав у груповому чаті в Telegram під назвою Колумбайн – возрождение (Колумбайн – американська школа, де стався масовий розстріл у квітні 1999 року, – Ред.).

Повідомлення з’явилось після того, як 11 травня в казанській гімназії 19-річний Ільназ Галявієв вбив дев’ятьох та поранив 23 людей. Про свої наміри зловмисник повідомляв на своєму каналі в Telegram.

Детальніше про загрозу розстрілу в школі Києва читайте в матеріалі Фактів ICTV.