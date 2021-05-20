В Киеве школьник намекнул на расстрел в школе

В Киеве подросток намекнул на расстрел в школе на Троещине. Об этом он написал в групповом чате в соцсети Telegram под названием Колумбайн — возрождение. К слову, Колумбайн — это американская школа, где произошел массовый расстрел в апреле 1999 года.

— Завтра школа №250 города Киев запомнит этот день навсегда, — такое сообщение оставил подросток в чате, где было 169 пользователей.

После этого другой парень прислал фото ружья, которое он якобы украл у отца.

Призывы к агрессии в сети зафиксировали работники киберполиции. Правоохранители оперативно разоблачили одного из пользователей, им оказался 15-летний парень, который учится рядом со школой №250.

Подросток заявил, что его сообщение было шуткой, а с автором фото ружья он не знаком. Полицейские провели беседу со школьником и его родителями.

Сейчас правоохранители устанавливают данные по поводу другого участника чата, который скинул снимок оружия.

После трагического случая в городе Казань Республики Татарстан полиция уделяет таким ситуациям особое внимание. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию, где раньше учился, и расстрелял девять людей.

23 человека получили ранения, среди них есть и учителя, и дети. У злоумышленника был канал в Telegram, где он заявлял о своих намерениях. Подробнее о расстреле в Татарстане читайте на Фактах ICTV.