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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Смягчение карантина в Украине: какие ограничения планируют снять

сфера обслуговування

В Украине в ближайшее время могут смягчить карантин. В частности, власти рассматривают возможность снятия ограничений по времени для общественных заведений и разрешение въезда для иностранцев.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко во время заседания правительства.

— Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения, — сказал министр.

По словам Ткаченко, также планируют снять временные ограничения для заведений общественного питания и отменить самоизоляцию для граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам некоторых стран.

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Украинские ученые утверждают, что в стране среднее количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.

В частности, они считают, что среднее количество новых случаев будет равняться 3 442 в течение 26 мая — 1 июня 2021 года и 2 914 — в течение 2-8 июня.

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