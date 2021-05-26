Пом’якшення карантину в Україні: які обмеження планують зняти

В Україні вже найближчим часом можуть пом’якшити карантин. Зокрема, влада розглядає можливість зняття обмежень за часом для громадських закладів та дозвіл в’їзду для іноземців.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко під час засідання уряду.

– Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення, – сказав міністр.

За словами Ткаченка, також планують зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та скасувати самоізоляцію для громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям деяких країн.

Коронавірус в Україні

Українські науковці стверджують, що в країні середня кількість нових випадків коронавірусу зменшуватиметься. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

Зокрема, вони вважають, що середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 442 протягом 26 травня – 1 червня 2021 року та 2 914 – протягом 2-8 червня.