Пробки в Киеве сейчас — (КАРТА)

27 мая в Киеве разыгралась сильная непогода, поэтому, и из-за других происшествий в столице образовались большие пробки.

Больше всего движение затруднено на улице Антоновича. Там, из-за сильного прорыва трубопровода возле ТРЦ перекрыли часть улицы для ремонтных работ.

Патрульная полиция Киева уже обнародовала лучшую схему объезда участков с затрудненным движением, но заметьте, что на объездных дорогах, в частности на улице Казимира Малевича, также образовались пробки.

Из-за погодных условий увеличилось и количество ДТП, а некоторые из них становятся причиной пробок.

Так, из-за ДТП на Бориспольской трассе, на подъездах к Киеву, чтобы попасть в столицу придется постоять в тянучке.

Центр также стоит в шестибалльных пробках. Тянучка наблюдается на проспекте Победы, сильные пробки на улице Бассейной, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Шота Руставели, а также на Большой Васильковской и Евгения Коновальца.

Непогода в Украине

27 и 28 мая во многих регионах страны ожидается желтый уровень опасности.

В некоторых регионах пройдут дожди с грозами, град и шквалы — скорость ветра будет достигать 15-20 м / c, предупреждают синоптики.

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