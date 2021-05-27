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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Києві через негоду та аварії утворились великі затори – (КАРТА)

У Києві через негоду та аварії утворились великі затори – (КАРТА)

27 травня у Києві розігралась сильна непогода, через це, та інші події у столиці утворились великі затори.

Найбільше рух ускладнено на вулиці Антоновича. Там, через сильний прорив трубопроводу біля ТРЦ перекрили частину вулиці для ремонтних робіт.

Патрульна поліція Києва вже оприлюднила найкращу схему об’їзду ділянок з ускладненим рухом, але зауважте, що на об’їздних дорогах, зокрема на вулиці Казимира Малевича, також утворилися затори.

Пробки в Києві зараз – (КАРТА)

Через погодні умови побільшала і кількість ДТП, а деякі з них стають причиною заторів.

Через ДТП на Бориспільській трасі, на під’їздах до Києва, щоб потрапити до столиці доведеться постояти у заторі.

Центр також стоїть у шестибальних заторах. Тягнучка спостерігається на проспекті Перемоги, сильні затори на вулиці Басейній, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Шота Руставелі, а також на Великій Васильківській та Євгена Коновальця.

Пробки в Києві зараз – (КАРТА)

Непогода в Україні

27 та 28 травня у багатьох регіонах країни очікується жовтий рівень небезпеки.

У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, град та шквали – швидкість вітру сягатиме 15-20 м/c , попереджають синоптики.

Щоб дізнатися більше про зміни погоди, читайте матеріал Фактів ICTV.

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