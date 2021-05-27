Найближчим часом в Україні погіршаться погодні умови. 27-28 травня у багатьох регіонах очікуються дощі з грозами, град та шквали – швидкість вітру сягатиме 15-20 м/c . У зв’язку з цим рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки.

У четвер, 27 травня, грози пройдуть на півночі України, у Києві та Київській області, а також у Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

У п’ятницю, 28 травня, у центрі України та на півночі очікується град та шквали 15-20 м/c (місцями також у південних і східних областях). Град і сильний вітер також прогнозують на Київщині, а у столиці пройдуть дощі з грозами.

Якою буде погода в Україні на вихідні

На вихідні, 29 та 30 травня, погода у більшості регіонів буде дощовою. Попри опади, температура повітря 29 травня очікується у межах +25 до +27, 30 травня буде дещо прохолодніше +20,+22.

Детальніше, якою буде погода в Україні на вихідні, дивіться на Фактах ICTV.