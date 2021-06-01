В Киеве проходит акция протеста против Алексея Святогора, который убивал бездомных животных и снимал это на видео. Митингующие собрались у здания Апелляционного суда.

Там сегодня будут рассматривать апелляцию на решение Шевченковского суда, который оправдал Святогора. Люди держат в руках плакаты с надписями Киев против коррупции в судах, Украина без догхантеров и тому подобное.

— Судьи, защитите животных. Живодеров за решетку, Святогора за решетку, — скандируют митингующие.

Убивал животных и снимал на видео: под судом в Киеве митингуют против Святогора / 2 фотографии

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Что известно об Алексее Святогоре

В январе 2021 года Шевченковский районный суд оправдал киевлянина Святослава Святогора. Ему инкриминировали создание материалов, пропагандирующих насилие и жестокость над животными.

Впервые задержали Святогора еще в 2018 году. Он известен многочисленными убийствами бездомных животных, созданием и распространением соответствующего видеоконтента. Кроме того, свои взгляды по поводу уничтожения животных киевлянин высказывал в эфире телепрограмм.