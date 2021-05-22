В Киеве пьяный мужчина выбросил кошку с котятами с седьмого этажа

В Киеве местный житель микрорайона Троещина выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа.

Об этой жестокости сообщила местная жительница, которая обратилась в полицию. Она заметила, что мужчина жестоко обращается с животными и выбрасывает котят из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

Полицейские установили квартиру, из которой могли выбросить несчастных животных. Дверь квартиры открыл 42-летний мужчина, владелец жилья, который признался в том, что он совершил.

— Фигурант в нетрезвом виде решил поиграть с животными. Во время игры кошка поцарапала ему руку, поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. Четверо животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице, — рассказала следователь Деснянского управления полиции Александра Недухова.

Полиция открыла уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Животные в Харьковской области

Недавно в Харьковской области также произошел инцидент, который шокировал местных жителей. В городе Валки мужчина задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и ее пятеро котят.

По данным полиции, мужчина сделал это умышленно. Это произошло после того, как подозреваемый поссорился со своей соседкой. Кошку и трех котят удалось спасти, однако двое домашних любимцев умерли. Мужчине грозит до трех лет заключения.