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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Вбивав тварин і знімав на відео: під судом у Києві мітингують проти Святогора

протест проти Святогора у Києві

У Києві проходить акція протесту проти Олексія Святогора, який вбивав безпритульних тварин і знімав це на відео. Мітингувальники зійшлися до будівлі Апеляційного суду.

Там сьогодні розглядатимуть апеляцію на рішення Шевченківського суду, який виправдав Святогора. Люди тримають у руках плакати з надписами Київ проти корупції у судах,  Україна без догхантерів тощо.

– Судді, захистіть тварин. Живодерів за ґрати, Святогора за ґрати, – скандують мітингувальники.

протест проти Святогора у Києві
протест проти Святогора у Києві
протест проти Святогора у Києві
протест проти Святогора у Києві
Вбивав тварин і знімав на відео: під судом у Києві мітингують проти Святогора / 2 фотографии
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Що відомо про Олексія Святогора

У січні 2021 року Шевченківський міський суд виправдав киянина Святослава Святогора. Йому інкримінували створення матеріалів, які пропагують насилля та жорстокість над тваринами.

Вперше затримали Святогора ще у 2018 році. Він відомий численними вбивствами безпритульних тварин, створенням і поширенням відповідного відеоконтенту. Крім того, свої погляди щодо знищення тварин киянин висловлював в ефірі телепрограм.

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