В Киеве в летний период ежегодно проходят плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний. За это время коммунальщики проводят проверку тепловых сетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Обычно такие работы занимают около двух недель, а жителей жилых домов предупреждают заранее.

Факты ICTV подготовили график отключения горячей воды в Киеве летом 2021 года.

Отключение горячей воды в Киеве 2021 — график

Святошинский район

1 июня — 15 июня

улица Синеозерная 6, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6А;

улица Берковецкая 6;

улица Депутатская 1, 3, 6, 7, 10А, 14, 23А зона 1;

улица Святошинская 2, 3, 4, 6 отдел 1;

проспект Победы 89А, 89Б, 91, 93, 93А, 95, 101/2, 103, 103А, 105, 107, 114/2, 116/1, 116А, 118;

улица Витрука Генерала 17/4, 3А, 7А;

бульвар Академика Вернадского 16Б;

улица Львовская 1, 1/9, 12, 14, 22А зона 1,

улица Хмельницкая 10 сектор 1-5.

2 июня — 21 июня

переулок Святошинский 2, 3А;

улица Петрицкого Анатолия 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 23А.

16 июня — 7 июля

улица Верховинная 80, 80А, 80Б, 82, 85, 87, 91;

улица Котельникова Михаила 80, 87, 89;

улица Львовская 51, 57А, 59, 59А;

проспект Победы 127.

29 июня — 13 июля

улица Котельникова Михаила 57/17, 53, 53А;

улица Кричевского Федора 20, 21;

улица Верховинная 69.

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Подольский район

7 июня — 2 июля

улица Межевая 119;

улица Полковая 55, 57А, 57Б, 57В, 72, 74, 74-76, 78;

переулок Полковой 1.

7 июня — 18 июня

улица Парковая 25/27;

улица Белицкая 41/43.

15 июня — 29 июня

улица Вышгородская 23, 29/1, 35;

улица Мостицкая 6, 8;

улица Попова Александра 3/5;

проспект Правды 3.

Дарницкий район

4 июня — 18 июня

улица Здолбуновская 1, 3, 3А, 5, 5А, 3Б, 3Г, 5Б, 7А, 7Б, 9, 9А, 9Б 11, 11А, 11Б;

улица Сортировочная 2, 4.

7 июня — 16 июня

улица Харченко Евгения 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31, 43А;

улица Геофизиков 1, 4, 6, 8;

улица Дьяченко 6, 8, 12.

7 июня — 23 июня

улица Харченко Евгения 41, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 53, 59, 61, 65;

улица Дьяченко 10, 14, 20, 20 А, 20Б, 20В.

21 июня — 7 июля

улица Бориспольская 23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 43, 47, 49, 51;

улица Дьяченко 10.

Деснянский район

6 июня — 16 июня — проспект Строителей 10;

22 июня — 30 июня — проспект Броварской 89.

Оболонский район

1 июня — 14 июня

улица Новикова-Прибоя 9, 11;

улица Цисык Квитки 10, 48, 51А, 53, 54;

улица Юнкерова Николая 37, 47, 55;

улица Лесная 28, 28А, 60-А, 62-А, 63-65, 64, 64А, 66/14, 66А, 66Б, 66В;

Пуща-Водица, 7 линия.

15 июня — 29 июня

улица Агрегатная 2, 9;

улица Автозаводская 11, 13А, 15А, 17, 17А, 21А;

улица Боровиковского 1А, 2/10;

улица Вышгородская 4А, 6, 10, 18, 23А, 26/2;

улица Казанская 18, 20;

улица Мукачевская 4/7, 8, 14, 14А;

улица Попова Александра 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14;

переулок Попова Александра 5,

улица Сокальская 5.

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Соломенский район

7 июня — 17 июня

улица Волынская 69;

проспект Воздухофлотский 64.

17 июня — 6 июля

улица Борщаговская 150, 152, 152А, 152Б, 152В;

улица Гетьмана Вадима 25;

улица Тихого Алексея 31-37, 41, 41/23.

Шевченковский район

7 июня — 27 июня

улица Щусева Академика 22/13, 24А, 26, 30/6, 33, 34/1, 35, 38, 40, 42, 42А, 44;

улица Житкова Бориса 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11/17;

улица Берлинского Максима 17, 23/8, 23 / 8А, 25А, 27/9;

улица Вавиловых 13А, 16/12, 18, 20/13;

улица Орловская 15, 16;

улица Подвойского 7, 9А, 10, 10А;

улица Рижская 14, 16, 18;

улица Сальского Владимира 11, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

21 июня — 13 июля

улица Парково-Сырецкая 1, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 5, 5А, 5Б, 9, 11, 11А, 13;

улица Рижская 1, 8, 8А;

улица Телиги Елены 1А, 3, 3Б, 3В, 5, 5А, 7А, 7Б, 9, 11, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 13/14;

улица Дорогожицкая 13, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18А;

улица Парково-Сырецкая 3А, 7А;

улица Берлинского Максима 4 подъезд 5,

улица Гонты 3, 5, 9;

улица Грекова Академика 2, 3 корпус 1;

улица Дегтяревская 58, 60А, 60Б, 60В;

улица Жамбыла Жабаева 4;

улица Новоукраинская 1/3, 1/3А, 2/6, 5;

улица Орловская 2/7, 4-6/2;

улица Руданского Степана 1А, 1Б, 4-6;

улица Щусева Академика 3, 7, 23/9.

Голосеевский район

1 июня — 11 июня

улица Бубнова Андрея 4;

улица Голосеевская 19;

улица Добрый Путь 7;

улица Китаевская 22;

проспект Науки 88А, 94/5.

10 июня — 24 июня