В Киеве в летний период ежегодно проходят плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний. За это время коммунальщики проводят проверку тепловых сетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
Обычно такие работы занимают около двух недель, а жителей жилых домов предупреждают заранее.
Факты ICTV подготовили график отключения горячей воды в Киеве летом 2021 года.
Отключение горячей воды в Киеве 2021 — график
Святошинский район
1 июня — 15 июня
- улица Синеозерная 6, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6А;
- улица Берковецкая 6;
- улица Депутатская 1, 3, 6, 7, 10А, 14, 23А зона 1;
- улица Святошинская 2, 3, 4, 6 отдел 1;
- проспект Победы 89А, 89Б, 91, 93, 93А, 95, 101/2, 103, 103А, 105, 107, 114/2, 116/1, 116А, 118;
- улица Витрука Генерала 17/4, 3А, 7А;
- бульвар Академика Вернадского 16Б;
- улица Львовская 1, 1/9, 12, 14, 22А зона 1,
- улица Хмельницкая 10 сектор 1-5.
2 июня — 21 июня
- переулок Святошинский 2, 3А;
- улица Петрицкого Анатолия 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 23А.
16 июня — 7 июля
- улица Верховинная 80, 80А, 80Б, 82, 85, 87, 91;
- улица Котельникова Михаила 80, 87, 89;
- улица Львовская 51, 57А, 59, 59А;
- проспект Победы 127.
29 июня — 13 июля
- улица Котельникова Михаила 57/17, 53, 53А;
- улица Кричевского Федора 20, 21;
- улица Верховинная 69.
Подольский район
7 июня — 2 июля
- улица Межевая 119;
- улица Полковая 55, 57А, 57Б, 57В, 72, 74, 74-76, 78;
- переулок Полковой 1.
7 июня — 18 июня
- улица Парковая 25/27;
- улица Белицкая 41/43.
15 июня — 29 июня
- улица Вышгородская 23, 29/1, 35;
- улица Мостицкая 6, 8;
- улица Попова Александра 3/5;
- проспект Правды 3.
Дарницкий район
4 июня — 18 июня
- улица Здолбуновская 1, 3, 3А, 5, 5А, 3Б, 3Г, 5Б, 7А, 7Б, 9, 9А, 9Б 11, 11А, 11Б;
- улица Сортировочная 2, 4.
7 июня — 16 июня
- улица Харченко Евгения 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31, 43А;
- улица Геофизиков 1, 4, 6, 8;
- улица Дьяченко 6, 8, 12.
7 июня — 23 июня
- улица Харченко Евгения 41, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 53, 59, 61, 65;
- улица Дьяченко 10, 14, 20, 20 А, 20Б, 20В.
21 июня — 7 июля
- улица Бориспольская 23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 43, 47, 49, 51;
- улица Дьяченко 10.
Деснянский район
- 6 июня — 16 июня — проспект Строителей 10;
- 22 июня — 30 июня — проспект Броварской 89.
Оболонский район
1 июня — 14 июня
- улица Новикова-Прибоя 9, 11;
- улица Цисык Квитки 10, 48, 51А, 53, 54;
- улица Юнкерова Николая 37, 47, 55;
- улица Лесная 28, 28А, 60-А, 62-А, 63-65, 64, 64А, 66/14, 66А, 66Б, 66В;
- Пуща-Водица, 7 линия.
15 июня — 29 июня
- улица Агрегатная 2, 9;
- улица Автозаводская 11, 13А, 15А, 17, 17А, 21А;
- улица Боровиковского 1А, 2/10;
- улица Вышгородская 4А, 6, 10, 18, 23А, 26/2;
- улица Казанская 18, 20;
- улица Мукачевская 4/7, 8, 14, 14А;
- улица Попова Александра 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14;
- переулок Попова Александра 5,
- улица Сокальская 5.
Соломенский район
7 июня — 17 июня
- улица Волынская 69;
- проспект Воздухофлотский 64.
17 июня — 6 июля
- улица Борщаговская 150, 152, 152А, 152Б, 152В;
- улица Гетьмана Вадима 25;
- улица Тихого Алексея 31-37, 41, 41/23.
Шевченковский район
7 июня — 27 июня
- улица Щусева Академика 22/13, 24А, 26, 30/6, 33, 34/1, 35, 38, 40, 42, 42А, 44;
- улица Житкова Бориса 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11/17;
- улица Берлинского Максима 17, 23/8, 23 / 8А, 25А, 27/9;
- улица Вавиловых 13А, 16/12, 18, 20/13;
- улица Орловская 15, 16;
- улица Подвойского 7, 9А, 10, 10А;
- улица Рижская 14, 16, 18;
- улица Сальского Владимира 11, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
21 июня — 13 июля
- улица Парково-Сырецкая 1, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 5, 5А, 5Б, 9, 11, 11А, 13;
- улица Рижская 1, 8, 8А;
- улица Телиги Елены 1А, 3, 3Б, 3В, 5, 5А, 7А, 7Б, 9, 11, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 13/14;
- улица Дорогожицкая 13, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18А;
- улица Парково-Сырецкая 3А, 7А;
- улица Берлинского Максима 4 подъезд 5,
- улица Гонты 3, 5, 9;
- улица Грекова Академика 2, 3 корпус 1;
- улица Дегтяревская 58, 60А, 60Б, 60В;
- улица Жамбыла Жабаева 4;
- улица Новоукраинская 1/3, 1/3А, 2/6, 5;
- улица Орловская 2/7, 4-6/2;
- улица Руданского Степана 1А, 1Б, 4-6;
- улица Щусева Академика 3, 7, 23/9.
Голосеевский район
1 июня — 11 июня
- улица Бубнова Андрея 4;
- улица Голосеевская 19;
- улица Добрый Путь 7;
- улица Китаевская 22;
- проспект Науки 88А, 94/5.
10 июня — 24 июня
- проспект Науки 29А;
- шоссе Стратегическое 16, 21;
- улица Крымская 1;
- улица Большая Китаевская 85, 92/98;
- проспект Науки 21, 23, 25, 27, 29, 36, 42/1 (корпуса 8-15), 43, 52, 53, 65, 86, 86 корпус 2, 88, 90;
- улица Феодосийская 4, 10, 6, 8, 8/13, 48/52;
- переулок Моторный 5/7;
- улица Лысогорская 3;
- улица Волжская 12А.