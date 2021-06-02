У Києві в літній період щороку проходять планові відключення гарячої води через гідравлічні випробовування. За цей час комунальники проводять перевірку теплових мереж, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Зазвичай такі роботи займають близько двох тижнів, а мешканців житлових будинків попереджають завчасно.

Факти ICTV підготували графік відключення гарячої води у Києві влітку 2021 року.

Відключення гарячої води у Києві 2021 – графік

Святошинський район

1 червня – 15 червня

вулиця Синьоозерна 6, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6А;

вулиця Берковецька 6;

вулиця Депутатська 1, 3, 6, 7, 10А, 14, 23А зона 1;

вулиця Святошинська 2, 3, 4, 6 віділ 1;

проспект Перемоги 89А, 89Б, 91, 93, 93А, 95, 101/2, 103, 103А, 105, 107, 114/2, 116/1, 116А, 118;

вулиця Вітрука Генерала 17/4, 3А, 7А;

бульвар Академіка Вернадського 16Б;

вулиця Львівська 1, 1/9, 12, 14, 22А зона 1;

вулиця Хмельницька 10 сектори 1-5.

2 червня – 21 червня

провулок Святошинський 2, 3А;

вулиця Петрицького Анатолія 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 23А.

16 червня – 7 липня

вулиця Верховинна 80, 80А, 80Б, 82, 85, 87, 91;

вулиця Котельникова Михайла 80, 87, 89;

вулиця Львівська 51, 57А, 59, 59А;

проспект Перемоги 127.

29 червня – 13 липня

вулиця Котельникова Михайла 57/17, 53, 53А;

вулиця Кричевського Федора 20, 21;

вулиця Верховинна 69.

Читайте КиївГазЕнерджи оголосив річну ціну на газ

Подільський район

7 червня – 2 липня

вулиця Межова 119;

вулиця Полкова 55, 57А, 57Б, 57В, 72, 74, 74-76А, 78;

провулок Полковий 1.

7 червня – 18 червня

вулиця Паркова 25/27;

вулиця Білицька 41/43.

15 червня – 29 червня

вулиця Вишгородська 23, 29/1, 35;

вулиця Мостицька 6, 8;

вулиця Попова Олександра 3/5;

проспект Правди 3.

Дарницький район

4 червня – 18 червня

вулиця Здолбунівська 1, 3, 3А, 5, 5А, 3Б, 3Г, 5Б, 7А, 7Б, 9, 9А, 9Б 11, 11А, 11Б;

вулиця Сортувальна 2, 4.

7 червня – 16 червня

вулиця Харченка Євгенія 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31, 43А;

вулиця Геофізиків 1, 4, 6, 8;

вулиця Дяченка 6, 8, 12.

7 червня – 23 червня

вулиця Харченка Євгенія 41, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 53, 59, 61, 65;

вулиця Дяченка 10, 14, 20, 20 А, 20Б, 20В.

21 червня – 7 липня

вулиця Бориспільська 23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 43, 47, 49, 51;

вулиця Дяченка 10.

Деснянський район

6 червня – 16 червня – проспект Будівельників 10;

– проспект Будівельників 10; 22 червня – 30 червня – проспект Броварський 89.

Оболонський район

1 червня – 14 червня

вулиця Новикова-Прибоя 9, 11;

вулиця Цісик Квітки 10, 48, 51А, 53, 54;

вулиця Юнкерова Миколи 37, 47, 55;

вулиця Лісна 28, 28А, 60-А, 62-А, 63-65, 64, 64А, 66/14, 66А, 66Б, 66В;

Пуща-Водиця, 7 лінія.

15 червня – 29 червня

вулиця Агрегатна 2, 9;

вулиця Автозаводська 11, 13А, 15А, 17, 17А, 21А;

вулиця Боровиковського 1А, 2/10;

вулиця Вишгородська 4А, 6, 10, 18, 23А, 26/2;

вулиця Казанська 18, 20;

вулиця Мукачівська 4/7, 8, 14, 14А;

вулиця Попова Олександра 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14;

провулок Попова Олександра 5;

вулиця Сокальська 5.

Читайте У Київському метро попередньо погодили правила перевезення моноколіс і самокатів

Солом’янський район

7 червня – 17 червня

вулиця Волинська 69;

проспект Повітрофлотський 64.

17 червня – 6 липня

вулиця Борщагівська 150, 152, 152А, 152Б, 152В;

вулиця Гетьмана Вадима 25;

вулиця Тихого Олекси 31-37А, 41, 41/23.

Шевченківський район

7 червня – 27 червня

вулиця Щусєва Академіка 22/13, 24А, 26, 30/6, 33, 34/1, 35, 38, 40, 42, 42А, 44;

вулиця Житкова Бориса 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11/17;

вулиця Берлінського Максима 17, 23/8, 23/8А, 25А, 27/9;

вулиця Вавілових 13А, 16/12, 18, 20/13;

вулиця Орловська 15, 16;

вулиця Подвойського 7, 9А, 10, 10А;

вулиця Ризька 14, 16, 18;

вулиця Сальського Володимира 11, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

21 червня – 13 липня

вулиця Парково-Сирецька 1, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 5, 5А, 5Б, 9, 11, 11А, 13;

вулиця Ризька 1, 8, 8А;

вулиця Теліги Олени 1А, 3, 3Б, 3В, 5, 5А, 7А, 7Б, 9, 11, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 13/14;

вулиця Дорогожицька 13, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18А;

вулиця Парково-Сирецька 3А, 7А;

вулиця Берлінського Максима 4 під’їзд 5;

вулиця Гонти 3, 5, 9;

вулиця Грекова Академіка 2, 3 корпус 1;

вулиця Дегтярівська 58, 60А, 60Б, 60В;

вулиця Жамбила Жабаєва 4;

вулиця Новоукраїнська 1/3, 1/3А, 2/6, 5;

вулиця Орловська 2/7, 4-6/2;

вулиця Руданського Степана 1А, 1Б, 4-6;

вулиця Щусєва Академіка 3, 7, 23/9.

Голосіївський район

1 червня – 11 червня

вулиця Бубнова Андрія 4;

вулиця Голосіївська 19;

вулиця Добрий Шлях 7;

вулиця Китаївська 22;

проспект Науки 88А, 94/5.

10 червня – 24 червня