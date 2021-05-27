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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

КиевГазЭнерджи обнародовал годовой тариф на газ

ціна на газ

Один из крупнейших поставщиков газа в городе Киеве, ГП КиевГазЭнерджи, обнародовал тарифы в год. Годовая цена на газ в КиевГазЭнерджи составляет 8,7 грн за куб. м.

В компании добавили, что до сих пор не заключили соглашение с ГП Нафтогаз Трейдинг, хотя документы были направлены еще в апреле. Поэтому КиевГазЭнерджи пока обеспечивает киевлян газом, закупленным на открытом рынке.

— На сегодняшний день цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8,7 тыс. грн за тысячу кубометров, — комментируют в КиевГазЭнерджи.

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Газопоставщики повысили тарифы на июнь

Поставщики газа не снизили годовые тарифы на газ. Сейчас цены колеблются на уровне 7,8-13,5 грн. Только один поставщик — ООО Маргаз изменил ценовое предложение в сторону понижения.

В то же время ряд компаний повысил месячные тарифы на июнь — цены выросли минимум в семи поставщиков.

Какие компании повысили цены на июнь, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: КиевГазЭнерджи

Фото: Depositphotos

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