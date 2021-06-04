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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Четыре страны готовы разрешить украинцам въезд по сертификатам о вакцинации

Дмитрий Кулеба

Грузия, Молдова, Венгрия и Турция готовы разрешить гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, въезжать на территорию своих стран.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что ряд украинских министров на данный момент договариваются с Евросоюзом о том, чтобы цифровой сертификат вакцинации был полностью синхронизированным с европейским.

— С бумажным сертификатом мы сейчас договорились о Венгрии. Молдова, Грузия, Турция готовы тоже заключать такое соглашение, — рассказал Кулеба.

Политик также напомнил, что цифровой документ о прохождении вакцинации начнет действовать с июля 2021 года.

Цифровой Covid-сертификат ЕС

В Еврокомиссии заявили, что цифровой европейский сертификат о вакцинации смогут получить не только жители стран ЕС, а и иностранные граждане.

Для того, чтобы его получить, необходимо предъявить справку о проведении вакцинации или выздоровлении, подробнее о Covid-сертификате читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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