Чотири країни готові дозволити українцям в’їзд за сертифікатами вакцинації

Грузія, Молдова, Угорщина та Туреччина готові дозволити громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають відповідний сертифікат, в’їжджати на територію країн.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що низка українських міністрів наразі домовляються з Євросоюзом про те, щоб цифровий сертифікат вакцинації був повністю синхронізований з європейським.

– З паперовим сертифікатом ми зараз домовилися про Угорщину. Молдова, Грузія, Туреччина готові теж укладати таку угоду, – розповів Кулеба.

Політик також нагадав, що цифровий документ про проходження вакцинації почне діяти з липня 2021 року.

Цифровий Covid-сертифікат ЄС

У Єврокомісії заявили, що цифровий європейський сертифікат про вакцинацію зможуть отримати не тільки жителі країн ЄС, а й іноземні громадяни.

Для того, щоб його отримати, необхідно пред’явити довідку про проведення вакцинації або одужання, детальніше про Covid-сертифікат читайте на Фактах ICTV.