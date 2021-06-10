Результаты голосования конкурса Наша громада: список финалистов

Завершился второй этап конкурса Наша громада, во время которого среди 283 общин выбрали топ-26 участников.

На первом этапе представители территориальных общин подавали анкеты на сайт otg.fakty.com.ua, где описывали проекты, которые стремятся реализовать, и представили свои идеи изменений жюри и аудитории.

С 00.01 10 мая до 23.59 31 мая проходил второй этап — голосование за проекты общин в конкурсе Наша громада.

В финал прошли 13 общин, проекты которых получили наибольшую поддержку по результатам интернет-голосования на сайте otg.fakty.com.ua. Еще 13 финалистов выбрало экспертное жюри.

Чтобы поддержать проект общины, необходимо было зарегистрироваться на сайте otg.fakty.com.ua через электронную почту или страницу в Facebook.

Организаторы конкурса провели процедуру так называемой зачистки голосов. Во время проверки голосования выявлено более 100 тыс. несуществующих аккаунтов и целенаправленных бот-голосов за ряд общин.

Пришло время представить, кто прошел в финал конкурса Наша громада.

13 финалистов, которые получили наибольший уровень поддержки по результатам интернет-голосования:

Полянская община Закарпатской области, Информационно-туристическая платформа Поляна Онлайн, направление — туризм. Веселовская община Запорожской области, Новые социальные услуги — Новая Жизнь пожилых людей Веселовской общины, направление — инициатива для пожилых людей. Добровеличковская община Кировоградской области, Вера в лучшее будущее, направление — инклюзия. Борсуковская община Тернопольской области, Шаг в чистое будущее, направление — экология. Веснянская община Николаевской области, кемпинговый лагерь отдыха Степные орлы, направление — привлечение молодежи. Нежинская община Черниговской области, Создание туристического маршрута Нежин — забытая история, направление — туризм. Ворохтянская община Ивано-Франковской области, Цифровой туристический информационный центр, направление — туризм. Ярмолинецкая община Хмельницкой области, Развитие молодежи — будущее общины (Создание летнего молодежного лагеря Козацкая Сечь Ярмолинеччины, с. Сутковцы), направление — привлечение молодежи. Куяльницкая община Одесской области, Евгений Чикаленко: возвращение из забвения, направление — туризм. Радсадовская община Николаевской области, Рекреационно-туристический маршрут Радсад-Велоскиф, направление — туризм. Верхнерогачицкая община Херсонской области, Комфортные дороги общины — шаг в будущее, направление — коммунальная сфера. Ивановская община Тернопольской области, Дыхание вечности, направление — туризм. Мешково-Погореловская община Николаевской области, От чистой общины к чистой страны, направление — экология.

Всего на сайте было зарегистрировано 466 311 голосов. Женщины были более активны, чем мужчины. Половину всех голосов мы получили от избирателей в возрасте от 25 до 44 лет. Активно голосовали избиратели из Киева — 195 668 голосов.

В разрезе областей статистика голосов распределалось так:

Львовская область — 25 372

Харьковская область — 23 536

Тернопольская область — 21 350

Днепропетровская область – 20 492

Одесская область — 19 733

Полтавская область — 16 728

Херсонская область — 16 038

Запорожская область — 16 002

Николаевская область — 15 862

13 финалистов, которые проходят в следующий этап конкурса по решению жюри:

1. Сосницкая община Черниговской области, Развитие сельскохозяйственной кооперации — путь к успеху Сосницкой общины, направление — развитие предпринимательства.

2. Пологовская община Запорожской области, В чистой капле — здоровье ребенка!, направление — коммунальная сфера.

3. Вильховецкая община Закарпатской области, Аквапарк в середселье, направление — туризм.

4. Опишнянская община Полтавской области, Создание Центра развития ремесел в Опошнянской ТО, направление — культура.

5. Широковская община Запорожской области, Университет счастливого долголетия, направление — инициатива для пожилых людей.

6. Тростянецкая община Сумской области, Выбираю жизнь!, направление — медицина.

7. Вознесенская община Николаевской области, Компостируй — общество объединяй, направление — экология.

8. Новоукраинская община Кировоградской области, Новоукраинцы! Нажмем на мусор!, направление — экология.

9. Синевирская община Закарпатской области, Нетипичный Синевир: Синевир. Горы, Синевир. Горяне, направление — туризм.

10. Ильинецкая община Винницкой области, Ильинецкая астроблема, направление — туризм.

11. Надвирнянская община Ивано-Франковской области, Театр замка Краснодвир: интерпретация наследия города Надворная, направление — туризм.

12. Аскания-Нова община Херсонской области, Аскания Фест — 100% жизни и драйва, направление — туризм.

13. Кураховская община Донецкой области, Телемедицина — шаг к современной медицине в Кураховский общине, направление — медицина.

Все члены экспертного жюри отмечают, что заявки проектов, представленных общинами, были интересными и довольно широкими по спектру реализации, направленными на решение местных проблем.

— Финалистами стали те, кто убедил большинство членов жюри в актуальности идеи, серьезности подхода к ее реализации, кропотливой работы, вложенной в подготовку предложения, поскольку это основной источник информации для членов жюри в оценке проекта. Дать людям возможность определять приоритеты общества, находить пути ее развития и быть активными участниками процессов преобразования в своих общинах, на мой взгляд, и является основной целью и желаемым результатом реформы по децентрализации, — отметил Марат Кюрчевский, руководитель проектов и программ по развитию местного самоуправления и децентрализации Агентства США по международному развитию в Украине.

— Больше всего баллов получили общины, проекты которых позволяют решить проблему в обществе, которые были оригинальными и самобытными. Проекты, вышедшие в финал, являются эффективными инструментами для урегулирования вызовов, которые сейчас стоят перед обществом. Большое количество идей отмечаются практичностью, и, если их реализуют — они усилят потенциал для развития, изменят жизнь общин к лучшему.

Меня, как представителя DOBRE, очень обрадовало то, что ряд общин продолжает работу, которую начали вместе с Программой. Общины разработали стратегии развития, создали планы улучшения услуг и их проекты являются логическим продолжением предыдущей деятельности, — добавляет Ольга Шубина, эксперт из местных бюджетов и финансового управления.

С 21 июня до 13 августа будет проходить третий этап конкурса — представление форм Детальное описание проекта. Все 26 участников для прохождения в третий этап должны заполнить форму и предоставить необходимые документы. В случае отказа участника предоставить дополнительную информацию и, соответственно, продолжать участие в конкурсе, место занимает следующий по рейтингу участник. Окончательный список будет объявлен 20 июня 2021 года.

Финальное оценивание экспертным жюри форм и проектов 26 финалистов будет происходить с 14 августа по 27 сентября. Результаты оценки и объявление победителя конкурса состоится 30 сентября.

Также в течение июня-сентября телеканалы ICTV и СТБ будут знакомить украинцев с проектами всех 26 финалистов конкурса. Сюжеты можно будет посмотреть в программах Факты и Викна.