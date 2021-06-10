Завершився другий етап конкурсу Наша громада, під час якого серед 283 громад обрали топ-26 учасників.

На першому етапі представники територіальних громад подавали анкети на сайт otg.fakty.com.ua, де описували проекти, які прагнуть реалізувати, та презентували свої ідеї змін журі та аудиторії.

З 00.01 10 травня до 23.59 31 травня проходив другий етап – голосування за проекти громад у конкурсі Наша громада.

У фінал пройшли 13 громад, проекти яких отримали найбільшу підтримку за результатами інтернет-голосування на сайті otg.fakty.com.ua. Ще 13 фіналістів обрало експертне журі.

Щоб підтримати проект громади, необхідно було зареєструватись на сайті otg.fakty.com.ua через електронну пошту або сторінку у Facebook.

Організатори конкурсу провели процедуру так званої зачистки голосів. Під час перевірки голосування виявлено понад 100 тис. неіснуючих акаунтів та цілеспрямованих бот-голосів за ряд громад.

Настав час представити вам, хто пройшов у фінал конкурсу Наша громада.

13 фіналістів, які отримали найбільший рівень підтримки за результатами інтернет-голосування:

Полянська громада Закарпатської області, Інформаційно-туристична платформа Поляна Онлайн, напрямок – туризм. Веселівська громада Запорізької області, Нові соціальні послуги – нове життя літніх людей Веселівської громади, напрямок – ініціатива для людей похилого віку. Добровеличківська громада Кіровоградської області, Віра в краще майбутнє, напрямок – інклюзія. Борсуківська громада Тернопільської області, Крок у чисте майбутнє, напрямок – екологія. Веснянська громада Миколаївської області, Відпочинковий кемпінговий табір Степові соколи, напрямок – залучення молоді. Ніжинська громада Чернігівської області, Створення туристичного маршруту Ніжин – забута історія, напрямок – туризм. Ворохтянська громада Івано-Франківської області, Цифровий туристичний інформаційний центр, напрямок – туризм. Ярмолинецька громада Хмельницької області, Розвиток молоді – майбутнє громади (Створення літнього молодіжного табору Козацька Січ Ярмолинеччини, с. Сутківці), напрямок – залучення молоді. Куяльницька громада Одеської області, Євген Чикаленко: повернення із забуття, напрямок – туризм. Радсадівська громада Миколаївської області, Рекреаційно-туристичний маршрут Радсад-Велоскіф, напрямок – туризм. Верхньорогачицька громада Херсонської області, Комфортні дороги громади – крок у майбутнє, напрямок – комунальна сфера. Іванівська громада Тернопільської області, Подих вічності, напрямок – туризм. Мішково-Погорілівська громада Миколаївської області, Від чистої громади до чистої країни, напрямок – екологія.

Загалом на сайті було зареєстровано 466 311 голосів. Жінки були більш активні, ніж чоловіки. Половину усіх голосів ми отримали від виборців віком від 25 до 44 років. Найактивніше голосували виборці з Києва – 195 668 голосів.

У розрізі областей статистика голосів розподілилася так:

Львівська область – 25 372

Харківська область – 23 536

Тернопільська область – 21 350

Дніпропетровська область – 20 492

Одеська область – 19 733

Полтавська область – 16 728

Херсонська область – 16 038

Запорізька область – 16 002

Миколаївська область – 15 862

13 фіналістів, які проходять до наступного етапу конкурсу за рішенням журі:

1. Сосницька громада Чернігівської області, Розвиток сільськогосподарської кооперації – шлях до успіху Сосницької громади, напрямок – розвиток підприємництва.

2. Пологівська громада Запорізької області, В чистій краплині – здоров’я дитини!, напрямок – комунальна сфера.

3. Вільховецька громада Закарпатської області, Аквапарк в середсіллі, напрямок – туризм.

4. Опішнянська громада Полтавської області, Створення Центру розвитку ремесел в Опішнянській ТГ, напрямок – культура.

5. Широківська громада Запорізької області, Університет щасливого довголіття, напрямок – ініціатива для людей похилого віку.

6. Тростянецька громада Сумської області, Обираю життя!, напрямок – медицина.

7. Вознесенська громада Миколаївської області, Компостуй – громаду гуртуй, напрямок – екологія.

8. Новоукраїнська громада Кіровоградської області, Новоукраїнці! Натиснемо на сміття!, напрямок – екологія.

9. Синевирська громада Закарпатської області, Нетиповий Синевир: Синевир. Гори, Синевир. Горяни, напрямок – туризм.

10. Іллінецька громада Вінницької області, Іллінецька астроблема, напрямок – туризм.

11. Надвірнянська громада Івано-Франківської області, Театр замку Краснодвір: інтерпретація спадщини міста Надвірна, напрямок – туризм.

12. Асканія-Нова громада Херсонської області, Асканія Фест – 100% життя та драйву, напрямок – туризм.

13. Курахівська громада Донецької області, Телемедицина – крок до сучасної медицини у Курахівський громаді, напрямок – медицина.

Усі члени експертного журі зазначають, що заявки проектів, поданих громадами, були цікавими та доволі широкими за спектром реалізації, спрямованими на вирішення місцевих проблем.

– Фіналістами стали ті, хто переконав більшість членів журі в актуальності ідеї, серйозності підходу до її реалізації, кропіткій роботі, вкладеній у підготовку пропозиції, оскільки це основне джерело інформації для членів журі в оцінці проекту. Дати людям можливість визначати пріоритети громади, знаходити шляхи її розвитку і бути активними учасниками процесів перетворення у своїх громадах, на мій погляд, і є основною метою і бажаним результатом реформи з децентралізації, – зазначив Марат Кюрчевський, керівник проектів і програм з розвитку місцевого самоврядування та децентралізації Агентства США з міжнародного розвитку в Україні.

– Найбільше балів отримали громади, проекти яких дозволяють вирішити проблему у громаді, які були оригінальними та самобутніми. Проекти, що вийшли в фінал, є ефективними інструментами для врегулювання викликів, які зараз стоять перед громадою. Велика кількість ідей відзначаються практичністю, і якщо їх реалізують – вони посилять потенціал для розвитку, змінять життя громад на краще.

Мене, як представника DOBRE, дуже втішило те, що низка громад продовжує роботу, яку розпочали разом з Програмою. Громади розробили стратегії розвитку, створили плани покращення послуг і їх проекти є логічним продовженням попередньої діяльності, – додає Ольга Шубіна, експерт з місцевих бюджетів та фінансового управління.

З 21 червня до 13 серпня проходитиме третій етап конкурсу – подання форм Детальний опис проекту. Всі 26 учасників для проходження у третій етап мають заповнити форму та надати необхідні додаткові документи. У випадку відмови учасника надати додаткову інформацію та, відповідно, продовжувати участь у конкурсі, його місце займає наступний за рейтингом учасник. Остаточний список буде оголошений 20 червня 2021 року.

Фінальне оцінювання експертним журі форм та проектів 26 фіналістів відбуватиметься з 14 серпня до 27 вересня. Результати оцінювання та оголошення переможця конкурсу відбудеться 30 вересня.

Також упродовж червня-вересня телеканали ICTV та СТБ знайомитимуть українців із проектами всіх 26 фіналістів конкурсу. Сюжети можна буде подивитися в програмах Факти та Вікна.