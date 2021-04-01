StarLightMedia запускает проект Наша громада: условия конкурса и денежный приз

Децентрализация в Украине продолжается седьмой год и дает свои результаты. Немало общин уже могут стать примером для других. Поэтому группа StarLightMedia при поддержке программы US-AID DOBRE 29 марта запустила проект Наше громада.

Его цель — поиск инициативных общин, которые берутся решать свои местные проблемы в сфере образования, медицины и экологии. Интернет-пользователи, а затем жюри выберут 26 лучших, а победитель получит финансовое вознаграждение.

Если же у вас есть план, как улучшить жизнь в своем городке, пришло время найти партнеров, инвесторов, а в случае победы — еще и финансовый приз.

Мы хотим найти лучшие примеры децентрализации, рассказать о них всей Украине и показать пример другим.

Конкурс продлится до 30 сентября. Участником может быть территориальная община с количеством не более 70 тыс. жителей. Для этого представитель общины должен заполнить анкету на сайте otg.fakty.com.ua, описать проект общины, принять условия правил конкурса. Это должна быть важная, актуальная, полезная местная инициатива.

От одной общины на конкурс можно подать только один проект в любой сфере — образование, медицина, экология, туризм или инклюзия. Зарегистрироваться нужно до 30 апреля.

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История каждой из 26 общин получит всеукраинскую рекламу, поскольку будет транслироваться на каналах ICTV и СТБ. А победитель получит главный денежный приз — 500 тыс. грн, который должен потратить на реализацию своего проекта.

В июле 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 районов и создание 138 новых.

Принятие этого документа означает завершение реформы децентрализации в Украине.

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