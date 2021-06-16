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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

Конча-Заспу и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан

Залісся

Территория Конча-Заспы и Залесья, полуострова Бирючий и спортивного объекта на ВДНХ станет доступной для отдыха всем желающим.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Экономика без олигархов.

— Один из объектов на ВДНХ, который мы завершим уже в этом году, — это огромный и уникальный в целом для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента Большое строительство. В этом кластере будет urban-парк, даже в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное — все это будет готово к 24 августа, ко Дню независимости Украины, — заявил Тимошенко.

Тимошенко отметил, что сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

— Мы это делаем, ведь надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет, — добавил Тимошенко.

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Также он подчеркнул, что для граждан уже фактически открыли доступ к полуострову Бирючий, где находится летняя резиденция президента Украины.

— Теперь это большой эко-парк на берегу моря, — сказал он.

Острів Бирючий

Остров Бирючий. Фото: Херсон. Туризм юга Украины

Сейчас там начали обновлять инфраструктуру, строить летние домики, бассейный комплекс и прокладывать туристические маршруты. Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже доступно для граждан. В планах также открыть территорию Конча-Заспы.

Куда поехать в отпуск летом 2021

Летом 2021 для украинцев значительно расширился список стран для отдыха. Кроме традиционных Египта и Турции, туроператоры предлагают гражданам рассмотреть варианты отдыха в Болгарии, Тунисе, Албании, Черногории, Доминикане, ОАЭ и других странах.

Куда поехать в отпуск летом 2021 и как сэкономить на отдыхе — читайте на Фактах ICTV.

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