Територія Конча-Заспи і Залісся, півострова Бирючий та спортивного об’єкту на ВДНГ стане доступна для відпочинку всім охочим.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів.

— Один з об’єктів на ВДНГ, який ми завершимо вже цього року, – це величезний і унікальний загалом для Європи спортивний кластер. Він будується у межах програми президента Велике будівництво. У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи й басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне – все це буде готово до 24 серпня, до Дня незалежності України, – заявив Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що наразі на об’єкті тривають підготовчі роботи.

— Ми це робимо, адже сподіваємося, що цей об’єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми повинні його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян і, по-друге, щоб держава заробляло з цього кошти в бюджет, – додав Тимошенко.

Також він наголосив, що для громадян вже фактично відкрили доступ до півострова Бирючий, де розміщена літня резиденція президента України.

— Тепер це великий еко-парк на березі моря, – сказав він.

Наразі там розпочали оновлювати інфраструктуру, будувати літні будиночки, басейний комплекс та прокладати туристичні маршрути. Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента, також вже доступне для громадян. Серед планів також відкрити територію Конча-Заспи.

Куди поїхати у відпустку влітку 2021

Влітку 2021 року для українців значно розширився список країн для відпочинку. Крім традиційних Єгипту та Туреччини, туроператори пропонують громадянам розглянути варіанти відпочинку в Болгарії, Тунісі, Албанії, Чорногорії, Домінікані, ОАЕ та інших країнах.

Куди поїхати у відпустку влітку 2021 та як заощадити на відпочинку – читайте на Фактах ICTV.